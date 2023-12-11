



В центре Москвы вспыхнуло здание государственной библиотеки

В ночь на 11 декабря в центре Москвы вспыхнул пожар в здании Российской государственной библиотеки.



По данным российских СМИ, возгорание произошло на крыше.



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Площадь пожара в историческом здании составила 5 квадратных метров. Возгорание удалось быстро ликвидировать. По данным представителей МЧС РФ, загорелась деревянная конструкция.



О судьбе экспонатов в настоящее время ничего не известно. Информация о пострадавших не поступала. По предварительной версии, к пожару привели действия строителей, которые проводили реконструкцию на крыше.