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В центре Москвы вспыхнуло здание государственной библиотеки
11.12.2023 08:03 Алина Груднева

В центре Москвы вспыхнуло здание государственной библиотеки

В ночь на 11 декабря в центре Москвы вспыхнул пожар в здании Российской государственной библиотеки. 

По данным российских СМИ, возгорание произошло на крыше.

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Площадь пожара в историческом здании составила 5 квадратных метров. Возгорание удалось быстро ликвидировать. По данным представителей МЧС РФ, загорелась деревянная конструкция. 

О судьбе экспонатов в настоящее время ничего не известно. Информация о пострадавших не поступала. По предварительной версии, к пожару привели действия строителей, которые проводили реконструкцию на крыше.

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