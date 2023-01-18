



Под Киевом в Броварах вертолет упал на детский сад: есть пострадавшие

В среду, 18 января, в Броварах на территорию детского сада упал вертолет. Там возник пожар, людей эвакуируют. Об этом заявил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.



Сообщается, что в момент падения вертолета в детском саду находились дети, эвакуацию уже завершили. Есть пострадавшие.



"В городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения. На данный момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие", - написал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.



На месте инцидента работают скорые, полиция и пожарные.



"Бровары. Только на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат. Выясняем данные о пострадавших и обстоятельствах. ГСЧС и все службы уже на месте", - написал Тимошенко.



Тем временем в полиции сообщили о падении вертолета вблизи детсада.



"В Броварах в Киевской области вблизи детского сада упал вертолет, вспыхнул пожар. Людей эвакуируют", - рассказала спикер полиции Киевской области Ирина Прянишникова.



Пресс-служба полиции Броварского района сообщила, что среди детей пострадавших нет, Но очевидцы говорят, что многих детей забрали кареты скорой помощи.



Напомним, ранее о взрыве в Броварах в результате падения вертолета сообщали очевидцы.



