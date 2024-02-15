Новости » Происшествия
В Британии зафиксирован рекордный уровень антисемитизма после резни в Израиле
15.02.2024 07:53 Алина Груднева

В Британии зафиксирован рекордный уровень антисемитизма после резни в Израиле

В Великобритании зарегистрированы тысячи антисемитских инцидентов после бойни, устроенной 7 октября террористами ХАМАС в Израиле.

По данным Community Security Trust, в плане антисемитизма 2023 год стал худшим в Соединенном Королевстве с 1984 года.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Согласно отчету, число антисемитских инцидентов по всей стране достигло 4103, что более чем вдвое превышает показатель 2022 года.

Две трети случаев произошли 7 октября или после этой даты. Изначально антисемитские инциденты были связаны с празднованием из-за резни в Израиле. Позже они были связаны с гневом из-за ответной операции ЦАХАЛа в Газе. Всплеск антисемитского насилия превысил все предыдущие годовые показатели.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы