Новости » Происшествия
В Британии опровергли слова хуситов об атаке на корабль
09.06.2024 17:50 Алина Груднева

В Британии опровергли слова хуситов об атаке на корабль

Министерство обороны Великобритании опровергло информацию йеменских хуситов об атаке на британский эсминец HMS Diamond в Красном море.

"Эти утверждения не соответствуют действительности", — сказал представитель британского оборонного ведомства.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Ранее хуситы заявили о точном попадании баллистической ракеты в корабль. Также они сообщили о двух других атаках в Аравийском море.

В группировке заявили, что повредили два коммерческих судна -  Norderney и Tavvishi.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы