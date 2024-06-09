



В Британии опровергли слова хуситов об атаке на корабль

Министерство обороны Великобритании опровергло информацию йеменских хуситов об атаке на британский эсминец HMS Diamond в Красном море.



"Эти утверждения не соответствуют действительности", — сказал представитель британского оборонного ведомства.



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Ранее хуситы заявили о точном попадании баллистической ракеты в корабль. Также они сообщили о двух других атаках в Аравийском море.



В группировке заявили, что повредили два коммерческих судна - Norderney и Tavvishi.