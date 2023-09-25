



В больнице умер главарь мафии "Коза ностра"

Главарь сицилийского мафиозного клана "Коза ностра" Маттео Мессина Денаро, арестованный в январе 2023 года, умер в больнице после продолжительной борьбы с раком.



Как сообщает The Guardian, смерть Денаро подтвердил мэр города Л'Акуила Пьерлуиджи Бьонди. Именно в этом городе находится больница, в которой Денаро провел последние дни. По словам Бьонди, смерть Денаро "означает конец истории насилия и кровопролития".







Ожидается, что Денаро похоронят в семейном склепе рядом с его отцом, который также был главой одной из мафиозных группировок.



В пятницу, 22 сентября, стало известно, что Денаро впал в необратимую кому.



В январе этого года правоохранители итальянского города Палермо арестовали Денаро, который скрывался на протяжении 30-ти лет. Его признали виновным в многочисленных преступлениях, в том числе в причастности к убийству двух прокуроров, которые вели дела в 1992 году, связанные с мафией. Его также осудили за взрывы в Риме, Флоренции и Милане 1993 года, в результате которых погибли 10 человек, и за помощь в организации похищения 12-летнего мальчика, отец которого собирался дать показания против мафии в суде.