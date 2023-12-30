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В Белгороде объявили о росте числа жертв в результате удара: новые кадры
30.12.2023 16:12 Алина Груднева

В Белгороде объявили о росте числа жертв в результате удара: новые кадры

В Белгороде поступают противоречивые данные относительно погибших и раненых в результате ударов, которые приписываются Вооруженным силам Украины.

В росСМИ, сообщают о восьми погибших, в том числе детях, а по информации МЧС РФ, погибли 10 человек, пострадали около 45. В то же время, есть данные о 13 погибших.

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Российские спасатели также говорят, что среди раненых тоже есть дети. Тем временем, сигнал ракетной опасности отменен.

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