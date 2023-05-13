



В Бангладеш в ожидании мощного циклона эвакуированы тысячи жителей



К побережью юго-восточного Бангладеш и Мьянмы двигается циклон "Мокка", ожидается, что непогода достигнет побережья в ближайшие 24 часа, сообщает Independent.



"Циклон "Мокка" двигается к побережью юго-восточного Бангладеш и Мьянмы со скоростью ветра до 160 километров в час и порывами до 175 км/ч", - сообщает Индийский метеорологический департамент.



Отмечается, что в Бангладеш , где проживают более 160 миллионов человек, подготовили более 1 500 укрытий на случай циклона.



Местные власти и ОНН активно готовятся к удару стихии, ведь не исключено, что от циклона может пострадать один из самых больших в мире лагерей для беженцев в Кокс-Базаре, в котором проживает около миллиона человек.



Метеорологический департамент Бангладеш предупредил, что циклон может нанести серьезный ущерб жизни и имуществу в восьми прибрежных районах.



Прогнозируется, что ураган достигнет суши в воскресенье вечером в районе между Кокс-Базаром в Бангладеш и Кьяукпью в Мьянме.



Власти Мьянмы, в свою очередь, объявили самый высокий уровень тревоги и сообщили в своем метеорологическом бюллетене, что циклон движется к побережью штата Ракхайн близ Ситтве.



