В Бангладеш в ожидании мощного циклона эвакуированы тысячи жителей
К побережью юго-восточного Бангладеш и Мьянмы двигается циклон "Мокка", ожидается, что непогода достигнет побережья в ближайшие 24 часа, сообщает Independent.
"Циклон "Мокка" двигается к побережью юго-восточного Бангладеш и Мьянмы со скоростью ветра до 160 километров в час и порывами до 175 км/ч", - сообщает Индийский метеорологический департамент.
Отмечается, что в Бангладеш , где проживают более 160 миллионов человек, подготовили более 1 500 укрытий на случай циклона.
Местные власти и ОНН активно готовятся к удару стихии, ведь не исключено, что от циклона может пострадать один из самых больших в мире лагерей для беженцев в Кокс-Базаре, в котором проживает около миллиона человек.
Метеорологический департамент Бангладеш предупредил, что циклон может нанести серьезный ущерб жизни и имуществу в восьми прибрежных районах.
Прогнозируется, что ураган достигнет суши в воскресенье вечером в районе между Кокс-Базаром в Бангладеш и Кьяукпью в Мьянме.
Власти Мьянмы, в свою очередь, объявили самый высокий уровень тревоги и сообщили в своем метеорологическом бюллетене, что циклон движется к побережью штата Ракхайн близ Ситтве.