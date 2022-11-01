



В Азербайджане задержана группа иранских шпионов

Служба государственной безопасности Азербайджана арестовала группу граждан, которые работали на иранскую разведку с целью действовать против интересов национальной безопасности страны.

Незаконное вооруженное формирование было тайно сформировано спецслужбами Ирана.

Члены группы под названием "Движение мусульманского единства" были доставлены через разные страны в Тегеран и Сирию для прохождения военной подготовки и получения финансирования.

Шпионы привезли в Азербайджан книги и видеоролики, пропагандирующие радикальные, религиозно-экстремистские взгляды против идей современного развития и светского государства.

Уточняется, что одного из членов группировки арестовали при попытке теракта в другой стране.