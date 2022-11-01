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В Азербайджане задержана группа иранских шпионов
01.11.2022 21:02 Алина Груднева

В Азербайджане задержана группа иранских шпионов

Служба государственной безопасности Азербайджана арестовала группу граждан, которые работали на иранскую разведку с целью действовать против интересов национальной безопасности страны.

 
Незаконное вооруженное формирование было тайно сформировано спецслужбами Ирана.
 
Члены группы под названием "Движение мусульманского единства" были доставлены через разные страны в Тегеран и Сирию для прохождения военной подготовки и получения финансирования.
 
Шпионы привезли в Азербайджан книги и видеоролики, пропагандирующие радикальные, религиозно-экстремистские взгляды против идей современного развития и светского государства.
 
Уточняется, что одного из членов группировки арестовали при попытке теракта в другой стране.

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