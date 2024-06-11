



В Австрии оштрафован подполковник за "слишком длинные" волосы

В Австрии оштрафовали подкполковника за три тысячи евро за "слишком длинные" волосы, которые он носит на службе.



По данным издания Heute, соответствующее распоряжение предусматривает, чтобы волосы солдат были коротко подстрижены, а глаза и уши не были закрыты.



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Уточняется, что начальник отдела военной безопасности в Вооруженных силах Австрии уже четыре раза нарушил распоряжение. Он собирал волосы в конский хвост, поскольку носит длинные волосы по личным убеждениям.



Подполковник заявил, что чувствуют дискриминацию, поскольку собирать хвост разрешено только женщинам-военнослужащим.