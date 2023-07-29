



В Австралии разбился военный вертолет: есть погибшие

В Австралии в результате аварии военного вертолета, произошедшей в субботу, 29 июля, погибли четыре человека

Об этом сообщает Reuters.



Вертолет участвовал в военных учениях США и Австралии под названием Talisman Saber. Он упал в воду вблизи острова Гамильтон.



По словам министра обороны Австралии Ричарда Марлеса, в результате падения вертолета в океан у побережья Квинсленда погибли по меньшей мере четыре человека.



"Четыре экипажа еще не найдены, поисково-спасательные работы продолжаются", - отметил глава оборонного ведомства.

