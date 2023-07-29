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В Австралии разбился военный вертолет: есть погибшие
29.07.2023 08:08 Ирина Демьянова

В Австралии разбился военный вертолет: есть погибшие

В Австралии в результате аварии военного вертолета, произошедшей в субботу, 29 июля, погибли четыре человека
Об этом сообщает Reuters.

Вертолет участвовал в военных учениях США и Австралии под названием Talisman Saber. Он упал в воду вблизи острова Гамильтон.

По словам министра обороны Австралии Ричарда Марлеса, в результате падения вертолета в океан у побережья Квинсленда погибли по меньшей мере четыре человека.

"Четыре экипажа еще не найдены, поисково-спасательные работы продолжаются", - отметил глава оборонного ведомства.
 

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