В Австралии арестовали 50 эко-активистов, сбрасывавших уголь из грузовых вагонов

В австралийском штате Новый Южный Уэльс арестовали 50 экоактивистов, которые залезли на поезд с углем и начали выгребать груз из вагонов. Об этом пишет BBC.



Протестная группа Rising Tide заявила, что требует отмены всех новых угольных проектов.



"Мы остановили подачу угля в крупнейший в мире угольный порт, требуя от ALP (правящей партии Австралии) прислушаться к предупреждениям ООН и немедленно отменить все новые угольные проекты", – говорится в заявлении.



В Rising Tide сообщили, что 20 протестующих поднялись на поезд, чтобы сбросить уголь с помощью лопастей, а еще 30 поддерживали их.

Полиция обвинила 47 активистов в “нарушениях железнодорожного сообщения”. Им выдали сообщение о вызове в суд и освободили. Еще двоих экоактивистов обвиняют в умышленном повреждении имущества, а одного – в нападении на охранника.



Правительство Австралии пообещало сократить выбросы углекислого газа в стране на 43% к 2030 году, но не исключило новых проектов из ископаемого топлива.

We have halted coal into the world’s biggest coal port, demanding the ALP heed UN warnings and immediately cancel all new coal projects. pic.twitter.com/hbbxUGyA4G