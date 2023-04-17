



В Австралии арестовали 50 эко-активистов, сбрасывавших уголь из грузовых вагонов

В австралийском штате Новый Южный Уэльс арестовали 50 экоактивистов, которые залезли на поезд с углем и начали выгребать груз из вагонов. Об этом пишет BBC.



Протестная группа Rising Tide заявила, что требует отмены всех новых угольных проектов.



"Мы остановили подачу угля в крупнейший в мире угольный порт, требуя от ALP (правящей партии Австралии) прислушаться к предупреждениям ООН и немедленно отменить все новые угольные проекты", – говорится в заявлении.



В Rising Tide сообщили, что 20 протестующих поднялись на поезд, чтобы сбросить уголь с помощью лопастей, а еще 30 поддерживали их.

Полиция обвинила 47 активистов в “нарушениях железнодорожного сообщения”. Им выдали сообщение о вызове в суд и освободили. Еще двоих экоактивистов обвиняют в умышленном повреждении имущества, а одного – в нападении на охранника.



Правительство Австралии пообещало сократить выбросы углекислого газа в стране на 43% к 2030 году, но не исключило новых проектов из ископаемого топлива.