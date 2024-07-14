



В Англии стадо коров сбежало с пастбища, уничтожая сады по дороге

45 коров сбежали с пастбища в Северном Йоркшире. Животные неслись по району, создавая шум, “напоминавший землетрясение”, и оставляя после себя “довольно много удобрений”.



“Мой старший сын только что дошел до угла. Несколько его друзей сказали, что там бродят коровы. Они не видели никакой дороги, только стадо коров”, — рассказала Yorkshire Post мать Джесс Бокс, 36 лет.



Она сказала, что ее муж снял на камеру мобильного телефона момент, когда он и двое младших детей пары вышли посмотреть на происходящее.



“Это было похоже на землетрясение”, — сказала она.



Коровы, которые, по-видимому, сбежали с близлежащей фермы, пробравшись через ворота, были остановлены силами полиции Северного Йоркшира через часов.



Бокс сообщил, что коровы уничтожили несколько садов.



Большинство соседей увидели юмор в этой ситуации. “Довольно много людей сказали, что это самое смешное, что они видели”, — сказала Джесс.



