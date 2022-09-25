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В Афганистане взорвалась мина: погиб человек
25.09.2022 19:21 Ольга Белозерова

В Афганистане взорвалась мина: погиб человек

Один человек погиб и еще трое пострадали в результате взрыва придорожной мины в Афганистане.

Инцидент произошел в административном центре провинции Бадахшан, городе Файзабад, сообщают РИА-Новости.

"В результате взрыва придорожной мины в старом городе Файзабад... погиб один мирный житель, еще трое пострадали", - заявил глава управления информации и культуры провинции Моезуддин Ахмади.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв. 

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