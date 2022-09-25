В Афганистане взорвалась мина: погиб человек
Один человек погиб и еще трое пострадали в результате взрыва придорожной мины в Афганистане.
Инцидент произошел в административном центре провинции Бадахшан, городе Файзабад, сообщают РИА-Новости.
"В результате взрыва придорожной мины в старом городе Файзабад... погиб один мирный житель, еще трое пострадали", - заявил глава управления информации и культуры провинции Моезуддин Ахмади.
Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.