



Утечка данных: Коррупция в оружейной сделке между BIRD Aerosystems и ВВС Уганды

Немецкий производитель оборонной техники Hensoldt подозревает, что израильская компания BIRD Aerosystems, дала взятку в рамках сделки по продаже оружия в Африке.



Немецкая компания занималась этим вопросом, так как она поставляла некоторые компоненты систем, которые продавала BIRD. Руководство Hensoldt инициировало расследование сделки, но тем не менее поставило заказанные компоненты еще до завершения расследования. Коррупция в оружейной сделке в Уганде была разоблачена в рамках международного расследования, основанного на документах, просочившихся от Hensoldt в немецкое новостное агентство Der Spiegel. Информацию проанализировали European Investigative Collaborations и другие СМИ.



В документах содержится информация о структуре сделки. Система была изготовлена ​​компанией BIRD Aerosystems, которая специализируется на производстве систем защиты самолетов. Hensoldt была одним из поставщиков BIRD, поставившим некоторые компоненты системы. Согласно просочившимся документам, следующей частью угандийской сделки был “местный партнер” – компания Preservice Group, зарегистрированная в Великобритании.

Во внутренних документах руководители Hensoldt подозревали, что компания может быть подставной, на практике контролируемой израильским оружейным торговцем Боазом Бадихи. Изучение реестра записей в Великобритании подтвердило, что Бадихи был контролирующим владельцем компании, обладая не менее 75% акций.



Техническое обслуживание систем должно было быть поручено еще двум компаниям, которые также были связаны с Бадихи – фирме, которая проводит сафари в Уганде, а вторая – Preservice SA, зарегистрироваая в Экваториальной Гвинее. В просочившихся документах руководители Hensoldt утверждали, что информацию о структуре сделки им предоставили представители BIRD Aerosystems. Из-за сложной цепочки компаний, участвующих в сделке, подразделение Hensoldt по соблюдению требований подняло тревогу в отношении соглашения.



Во внутреннем отчете отдел комплаенса написал, что структура сделки “может быть использована для создания буферных фондов, которые будут использоваться и, возможно, уже были использованы, для незаконного влияния на лиц, принимающих решения у конечного потребителя (Уганда)”

Также в отчете говорится, что “существует повышенная опасность того, что местный партнер (Preservice UK) использовал незаконные или даже коррупционные методы влияния на лиц, принимающих решения, в своих интересах и интересах BIRD и, косвенно, в интересах Hensoldt”.



Также подозревается, что структура сделки была преднамеренно сложной, чтобы избежать уплаты налогов в Уганде. Подразделение Hensoldt по соблюдению требований заявило, что существует юридическая опасность того, что соглашение между компанией и BIRD “будет истолковано как сотрудничество или сговор с целью получения прибыли от маркетинговой деятельности BIRD”.



Отдел комплаенса пришел к выводу, что не может рекомендовать компании завершить сделку без более тщательного расследования, на которое уйдут недели. Однако в конце концов, сделка была завершена до того, как было проведено вторичное расследование. Из 11 оптических датчиков, которые немецкая компания должна была поставить своему израильскому коллеге, пять были отправлены в конце февраля 2021 года, а еще шесть были отправлены через два месяца.



“Экспорт в Уганду был одобрен BAFA (Федеральным управлением по экономическим вопросам и экспортному контролю Германии), которое также запросило и получило информацию о Preservice. Кроме того, в рамках процесса утверждения сделки BAFA было прямо сказано, что Hensoldt не будет поставлять какие-либо товары или технологии группе компаний Preservice. Нет никаких оснований для обвинений Hensoldt в коррупции или незаконной деятельности”, – заявили в компании.