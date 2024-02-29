



Украинские хакеры "положили" крупнейший интернет-портал в России

Украинская ІТ-армия атаковала самый крупный интернет-портал России Mail.ru. Часть пользователей потеряли доступ к своим аккаунтам. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.



Благодаря кибервойскам российский сервис электронной почты остановился.



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"Все пользователи, которые находятся вне территории России, и часть внутренних пользователей потеряли доступ к своим аккаунтам. Доступ к имейлу - это не только почта, но и возможность восстановления паролей, прохождение двухфакторной верификации, доступ к девайсам", - пишет пресс-служба.



Стоит добавить, что украинские хакеры и ІТ-армия регулярно наносят удары по российским популярным ресурсам, платежным системам или госпредприятиям. Например, 31 декабря 2023 года украинская ІТ Армия сделала "новогодний подарок" россиянам, остановив работу платежных терминалов "Эвотор"; в январе украинские хакеры получили 200 гигабайт данных о тысячах организаций в России.



Также хакеры группировки Blackjack "взломали" российское госпредприятие, которое строит военные объекты по всей территории РФ и похитили документацию на 500 объектов российского Минобороны.