



Уганда: мужчина приговорен к пожизненному заключению за хранение слоновой кости

Паскаль Ачиба был осужден за незаконное владение охраняемыми видами животных, говорится в заявлении государственного Управления дикой природы Уганды (UWA).



Ачиба был арестован в январе в пригороде столицы Кампалы вместе с двумя кусками слоновой кости весом 9,55 кг.



Глава UWA Сэм Мванда назвал приговор "знаменательным достижением в борьбе с незаконной торговлей дикими животными".



Браконьерство и незаконная торговля дикими животными широко распространены в Уганде, где полиция часто конфискует слоновую кость, рога носорогов, чешую панголина и другие продукты, незаконно полученные из дикой природы.



Ачиба ранее отсидел 18 месяцев в тюрьме за хранение четырех кусков слоновой кости, поэтому был приговорен к пожизненному заключению за рецидив, как серийный преступник, говорится в заявлении главного магистрата суда.