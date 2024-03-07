



Удар по судну к Аденском заливе: впервые есть погибшие

Атака йеменских хуситов в Красном море привела к первым жертвам в Аденском заливе.



Так, по дання британского посольства в Йемене, уже известно о двух моряках, которые пали от рук поддерживаемой Ираном группировки в результате удара по контейнеровозу.



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"Погибли по меньшей мере два невинных моряка. Это печальное, но неизбежное последствие того, что хуситы безрассудно обстреливают международное судоходство ракетами", - сказано в сказано в заявлении посольства Британии.



Дипмиссия призвала хуситов остановиться, выразив соболезнования семьям погибших.



Речь идет о судне True Confidence, которое плыло под флагом Барбадоса. Как сообщалось ранее, оно было атаковано 6 марта возле йеменского побережья. Большую часть членов экипажа удалось спасти, нескольких человек объявили пропавшими без вести.



Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за удар по судну. Поддерживаемая Ираном группировка отметила, что True Confidence "принадлежит американцам". В Центральном командовании США эту информацию так и не подтвердили.