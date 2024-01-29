



Удар по Дамаску: появились новые подробности о ликвидированных

В результате атаки на Дамаск, которую приписывают Израилю, ликвидированы несколько "иранских советников".



Об этом сообщают сирийские СМИ.



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"Израиль напал на иранский консультативный центр", - сказано в сообщении.



В свою очередь, посол Ирана в Сирии опроверг данные о жертвах среди иранцев и ударе по центру. Тем временем, глава Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что целью ударов была база, принадлежащая "Хизбалле" и КСИР. Уточняется, что погибли семь человек.



