Удар по Алеппо: новые подробности по погибшим
В результате ночного удара по Алеппо, нанесенного 29 марта, погибли по меньшей мере 43 человека.
Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
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По словам наблюдателей, еще десятки человек получили ранения в результате удара, который в Сирии приписывают Израилю.
Уточняется, что 36 погибших были боевиками, связанными с режимом Асада. Еще шестеро -террористы "Хезболлы". Оставшиеся погибшие - проиранские боевики.
Ранее "Хезболла" подтвердила, что в результате удара был ликвидирован Ахмед Шахими, более известный как Абу Хусейн. Он был одним из высших командиров террористической организации в Сирии.