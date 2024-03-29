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Удар по Алеппо: новые подробности по погибшим
29.03.2024 16:25 Алина Груднева

Удар по Алеппо: новые подробности по погибшим

В результате ночного удара по Алеппо, нанесенного 29 марта, погибли по меньшей мере 43 человека.

Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

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По словам наблюдателей, еще десятки человек получили ранения в результате удара, который в Сирии приписывают Израилю.

Уточняется, что 36 погибших были боевиками, связанными с режимом Асада. Еще шестеро -террористы "Хезболлы". Оставшиеся погибшие - проиранские боевики.

Ранее "Хезболла" подтвердила, что в результате удара был ликвидирован Ахмед Шахими, более известный как Абу Хусейн. Он был одним из высших командиров террористической организации в Сирии.
 

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