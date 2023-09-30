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Убийство мужчины в Тель-Авиве: новые данные
30.09.2023 13:22 Алина Груднева

Убийство мужчины в Тель-Авиве: новые данные

Застреленным ночью в Тель-Авиве оказался не эритреец, как сообщалось ранее, а гражданин Судана.

По данным 12-го канала израильского ТВ, информацию об этом подтвердили в полиции.

По предварительной версии следствия, иностранца застрелили из-за спора по поводу наркотиков между преступными группировками.

Также продолжается расследование относительно драки между эритрейцами, в результате которой ранения получили 10 человек. Как сообщалось ранее, 15 подозреваемых были задержаны.

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