



Убийство мужчины в Тель-Авиве: новые данные

Застреленным ночью в Тель-Авиве оказался не эритреец, как сообщалось ранее, а гражданин Судана.



По данным 12-го канала израильского ТВ, информацию об этом подтвердили в полиции.



По предварительной версии следствия, иностранца застрелили из-за спора по поводу наркотиков между преступными группировками.



Также продолжается расследование относительно драки между эритрейцами, в результате которой ранения получили 10 человек. Как сообщалось ранее, 15 подозреваемых были задержаны.