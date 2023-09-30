Убийство мужчины в Тель-Авиве: новые данные
Застреленным ночью в Тель-Авиве оказался не эритреец, как сообщалось ранее, а гражданин Судана.
По данным 12-го канала израильского ТВ, информацию об этом подтвердили в полиции.
По предварительной версии следствия, иностранца застрелили из-за спора по поводу наркотиков между преступными группировками.
Также продолжается расследование относительно драки между эритрейцами, в результате которой ранения получили 10 человек. Как сообщалось ранее, 15 подозреваемых были задержаны.