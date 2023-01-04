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Убийство командира КСИР в Тегеране: новые подробности
04.01.2023 20:15 Алина Груднева

Убийство командира КСИР в Тегеране: новые подробности

Командир базы "Басидж", которая находится под командованием КСИР,  Касим Фатхуллахи был застрелен возле своего дома во время попытки преследования подозреваемого в ограблении.

Новые подробности предоставила иранская телерадиокомпания IRIB со ссылкой на начальника отдела уголовного розыска полковника Мортеза Несари.

В командира КСИР стреляли трижды, когда он и еще один человек "пытались поймать грабителя на автостоянке".

"Фатхуллахи и его сосед были доставлены в больницу, но Фатхуллахи скончался от тяжелых травм и кровотечения", — сообщает полковник.

По его словам, стрелок скрылся с места происшествия. В настоящее время, ведутся его поиски.

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