



Убийство командира КСИР в Тегеране: новые подробности

Командир базы "Басидж", которая находится под командованием КСИР, Касим Фатхуллахи был застрелен возле своего дома во время попытки преследования подозреваемого в ограблении.



Новые подробности предоставила иранская телерадиокомпания IRIB со ссылкой на начальника отдела уголовного розыска полковника Мортеза Несари.



В командира КСИР стреляли трижды, когда он и еще один человек "пытались поймать грабителя на автостоянке".



"Фатхуллахи и его сосед были доставлены в больницу, но Фатхуллахи скончался от тяжелых травм и кровотечения", — сообщает полковник.



По его словам, стрелок скрылся с места происшествия. В настоящее время, ведутся его поиски.