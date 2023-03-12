



У берегов Турции утонула лодка с мигрантами

У берегов турецкой провинции Айдын, в районе Дидима затонула лодка с группой нелегальных мигрантов. По предварительной информации, 11 мигрантов, среди них ребенок, были спасены, пять человек погибли.



Об этом сообщает командование береговой охраны Турции.



Поисково-спасательные операции продолжаются.



“11 марта 2023 года в поисково-спасательной зоне вблизи района Дидим турецкой провинции Айдина резиновая лодка с группой нелегальных мигрантов ворвалась в воду и оказалась под угрозой затопления, один корабль береговой охраны немедленно прибыл на место инцидента. В общей сложности, были направлены два катера береговой охраны”, — говорится в сообщении.



