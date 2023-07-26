



Тюремные бунты в Эквадоре: 18 погибших и сотни заложников

В Эквадоре в тюрьме Penitenciaría del Litoral в городе Гуаякиль произошли столкновения - погибли 18 заключенных, около сотни охранников - в заложниках, сообщает The Guardian.



Президент Эквадора Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в тюрьмах страны и разрешил направить армию. Чрезвычайное положение будет действовать в течение 60 дней и предусматривает немедленную мобилизацию военных и полиции, чтобы восстановить контроль над тюрьмами.



"Сейчас подтверждена смерть 18 заключенных после продолжающихся с субботы столкновений", — сообщила прокуратура. Также во время инцидентов пострадали более 10 человек, в том числе один полицейский.



Тюрьму Penitenciaría del Litoral считают одной из самых опасных тюрем Эквадора. Она может вместить около 9500 заключенных, но по последним данным сейчас их там около 3000.



Между тем, заключенные в 13 других тюрьмах объявили голодовку и держат в заложниках 96 тюремных охранников. Среди прочего, мятежники требуют улучшения санитарных условий и питания.

