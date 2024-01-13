



Турция атаковала объекты курдов в Ираке и Сирии

В ночь на 13 января вооруженные силы Турции атаковали с воздуха объекты курдов на севере Ирака и в Сирии.



По данным минобороны страны, операция была проведена после того, как девять турецких солдат погибли накануне во время столкновений с курдами.



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"В соответствии с нашим правом на самооборону, нападения совершены на террористические объекты двух курдских группировок", - сказано в сообщении.