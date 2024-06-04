



Трое подростков в российской деревне получили мощный удар током

Совершенно недавно произошла жуткая история в Подмосковье, где зацепера ударило током, в результате парень остался инвалидом и лишился конечности. И вот новые опасные игры, которые плохо закончились.



На этот раз трое подростков получили мощный удар током, когда решили дотянуться удочкой до проводов ЛЭП.



Это произошло в Чапаевске Самарской области. Халмат, Даниил и Макс игрались с удочкой и решили дотронуться до провода. Далее последовал сильнейший удар током. Максим стоял дальше всех, поэтому ему повезло. Халмат и Даниил в тяжелом состоянии — за их жизнь борются врачи.

