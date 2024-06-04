Трое подростков в российской деревне получили мощный удар током
Совершенно недавно произошла жуткая история в Подмосковье, где зацепера ударило током, в результате парень остался инвалидом и лишился конечности. И вот новые опасные игры, которые плохо закончились.
На этот раз трое подростков получили мощный удар током, когда решили дотянуться удочкой до проводов ЛЭП.
Это произошло в Чапаевске Самарской области. Халмат, Даниил и Макс игрались с удочкой и решили дотронуться до провода. Далее последовал сильнейший удар током. Максим стоял дальше всех, поэтому ему повезло. Халмат и Даниил в тяжелом состоянии — за их жизнь борются врачи.
Подростки зацепили провода удочкой - все трое получили удар током: «В Чапаевске Самарской области дети госпитализированы с ожогами. Двое из трёх парней, пострадавших от мощнейшего удара током, — в реанимации в Самаре: у одного 85% ожогов тела, у второго — 45%. pic.twitter.com/tsQhRd0IYR— Slawa J (@doma_s_soba4koj) May 30, 2024