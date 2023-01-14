



Тревожная тенденция: Израиль среди мировых лидеров по пластиковым отходам

Каждый год израильтяне тратят более 500 миллионов долларов на пластиковую посуду, которая оказывается потом в море и на пляжах.



Как пишет Ynet, Израиль - среди мировых лидеров по пластиковым отходам.



Исследования неоднократно помещали израильтян в число ведущих мировых лидеров по использованию одноразового пластика на душу населения - согласно заявлению Министерства охраны окружающей среды, израильтяне используют почти в пять раз больше на человека по сравнению с жителями ЕС.



В конце 2021 года предыдущее правительство Израиля ввело налог на одноразовую пластиковую посуду в попытке сократить количество пластиковых отходов в стране. По данным Министерства охраны окружающей среды, более высокие цены на одноразовые пластиковые изделия ударили по карманам многих израильтян, что привело к 50-процентному сокращению использования такого пластика.



Пластиковые отходы - самая большая проблема загрязнения израильских пляжей. От 70 до 90 процентов отходов, обнаруженных в море и песке, — это одноразовый пластик. И пляжи Израиля, особенно в Тель-Авиве и его окрестностях, являются одними из самых загрязненных пластиком во всем Средиземноморском регионе.



Экологическая организация Plastic Free Israel стоит за множеством мелких и крупных уборок пляжей в Израиле. В организации опасаются, что теперь, когда отменят налог и понизят цены, израильтяне побегут обратно в магазины и забудут о последствиях, и что любой прогресс, достигнутый в прошлом году в отношении распространения пластика, будет обращен вспять.