



Трагедия в Зимбабве: горняки погибли при обрушении шахты

В Зимбабве в 100 километрах от столицы произошло обрушение шахты.



По данным информационного агентства Reuters, в результате происшествия погибли шестеро горняков.



В ходе поисково-спасательной операции их тела уже удалось извлечь. Еще 15 горняков все еще остаются в ловушке под землей.



"Шахта обрушилась около 08:00 по Гринвичу, в результате чего под землей оказались 34 горняка. Хотя 13 шахтерам удалось спастись, 21 остался в ловушке под землей", - сообщил другие данные местный телеканал ZBC.