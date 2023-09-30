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Трагедия в Зимбабве: горняки погибли при обрушении шахты
30.09.2023 07:23 Алина Груднева

Трагедия в Зимбабве: горняки погибли при обрушении шахты

В Зимбабве в 100 километрах от столицы произошло обрушение шахты.

По данным информационного агентства Reuters, в результате происшествия погибли шестеро горняков.

В ходе поисково-спасательной операции их тела уже удалось извлечь. Еще 15 горняков все еще остаются в ловушке под землей.

"Шахта обрушилась около 08:00 по Гринвичу, в результате чего под землей оказались 34 горняка. Хотя 13 шахтерам удалось спастись, 21 остался в ловушке под землей", - сообщил другие данные местный телеканал ZBC.

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