



Теракт в Пакистане: смертник взорвал бомбу возле мечети, десятки людей погибли

По меньшей мере 52 человека погибли и более 50 получили ранения в пятницу в результате нападения террориста-смертника на религиозное собрание, посвященное дню рождения пророка Мухаммеда в беспокойной пакистанской провинции Белуджистан, сообщили представители здравоохранения и полиции.



Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв, который произошел на фоне всплеска нападений, ответственность за которые взяли на себя группировки боевиков на западе страны, что повышает ставки для сил безопасности в преддверии национальных выборов, запланированных на январь следующего года.



"Террорист-смертник взорвал себя возле автомобиля заместителя суперинтенданта полиции", - сообщил Reuters заместитель генерального инспектора полиции Мунир Ахмед, добавив, что взрыв произошел возле мечети, где люди собирались на процессию в честь дня рождения Мухаммеда.



"Техрике Талибан Пакистан", объединяющая различные радикальные суннитские исламистские группировки, отрицает свою причастность к нападению.



Пострадавшие эвакуировали для оказания помощи в больницы соседнего города Мастунг.



В июле более 40 человек погибли в результате взрыва террориста-смертника на северо-западе провинции Хайбер-Пахтунхва на собрании религиозной политической партии.

