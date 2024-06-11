Новости » Происшествия
Теракт в Крокусе: в ФСБ вновь заговорили об "украинском следе"
11.06.2024 12:42 Алина Груднева

Теракт в Крокусе: в ФСБ вновь заговорили об "украинском следе"

В ФСБ вновь заговорили о причастности Главного управления разведки Министерства обороны Украины к теракту в "Крокус сити холле" в Подмосковье.

Соответствующее заявление сделал глава службы Александр Бортников на заседании национального антитеррористического комитета. 

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По его словам, "украинский след" якобы был найден в ходе расследования теракта. Доказательств и подробностей он приводить не стал.

"Украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, вербуемых для совершения в России резонансных преступлений, оказывают содействие в их подготовке и оснащении международным террористическим организациям", - сказал Бортников.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы