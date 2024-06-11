Теракт в Крокусе: в ФСБ вновь заговорили об "украинском следе"
В ФСБ вновь заговорили о причастности Главного управления разведки Министерства обороны Украины к теракту в "Крокус сити холле" в Подмосковье.
Соответствующее заявление сделал глава службы Александр Бортников на заседании национального антитеррористического комитета.
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По его словам, "украинский след" якобы был найден в ходе расследования теракта. Доказательств и подробностей он приводить не стал.
"Украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, вербуемых для совершения в России резонансных преступлений, оказывают содействие в их подготовке и оснащении международным террористическим организациям", - сказал Бортников.