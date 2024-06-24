



Теракт в Дагестане: последовательность событий

Стала известна последовательность террористического нападения на синагогу и церковь в Дагестане.



Как сообщает "База", 23 июня, в 17:55, боевики одновременно бросили зажигательные устройства в синагогу и христианскую церковь в Дербенте.



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В зданиях вспыхнул пожар. После этого, они открыли огонь по полицейским. Рядом с синагогой погиб охранник и один правоохранитель. Еще один полицейский был ранен. Также убиты двое прохожих.



Возле христианской церкви боевики застрелили еще одного полицейского и священнослужителя, отца Николая. После этого боевики скрылись на автомобиле.



Через полчаса еще одна группа террористов обстреляла полицейских возле церкви в Махачкале. Четверо полицейских погибли, несколько стражей порядка получили ранения. Боевики угнали ВАЗ-2114, скрывшись с места атаки. Позже на улице Ермошкина они бросили бутылку с зажигательным средством в синагогу, а после этого обстреляли наряд ДПС на улице Буйнакского. Погиб еще один полицейский.



В районе 19:00 боевики открыли огонь по полицейским возле кафе "Встреча" на улице Каммаева. Началась перестрелка, в ходе которой были уничтожены двое преступников. Остальные были ликвидированы спустя несколько часов.



Антитеррористическая операция в Дагестане была прекращена в 5:15, 24 июня.