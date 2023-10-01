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Теракт у здания МВД Турции: есть раненые
01.10.2023 10:30 Алина Груднева

Теракт у здания МВД Турции: есть раненые

Утром, 1 октября, террорист-смертник подорвал себя возле здания министерства внутренних дел в Анкаре.

Информацию об этом подтвердил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

На место происшествия прибыли президентская охрана, спецслужбы и взрывотехники. По предварительным данным, ранения получили двое полицейских.

Еще одного террориста удалось нейтрализовать. В настоящее время проводится проверка подозрительного пакета, обнаруженного на территории. 

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