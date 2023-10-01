Теракт у здания МВД Турции: есть раненые
Утром, 1 октября, террорист-смертник подорвал себя возле здания министерства внутренних дел в Анкаре.
Информацию об этом подтвердил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
На место происшествия прибыли президентская охрана, спецслужбы и взрывотехники. По предварительным данным, ранения получили двое полицейских.
Еще одного террориста удалось нейтрализовать. В настоящее время проводится проверка подозрительного пакета, обнаруженного на территории.
Ankara kızılay da içisleri bakanlığı önünde alçak saldırı da 2 terörist gebertipdi. #patlama— AKA 69 (@_Mihnetsikul) October 1, 2023
SON DAKİKA #İstanbul Pendik Suriyeli Barış Atay Dilan Polat Alevi Odtü #yagmur pic.twitter.com/9CdYWom6JO
🔴Ankara Kızılay'da İçişleri Bakanlığı önünde bir minibüsün içinde patlama meydana geld #sondakika #ankara #kızılay #patlama pic.twitter.com/hKKVjcrtQk— 𝙔𝙐𝙉𝙐𝙎 𝙀𝙈𝙍𝙀 𝙆𝙊𝘾̧ (@LostParlak) October 1, 2023
Ankara Kızılay’da iç işleri bakanlığa saldırı olduğu söyleniyor, öncesinde de bi patlama sesi duyulmuş.. insallah şehit ve yaralımız yoktur..#Ankara #patlamapic.twitter.com/r8kUbLM6Er— syhms (@gayrinizamisarj) October 1, 2023
#ankara #patlama pic.twitter.com/OtUTBpCtUF— İpek Dokgöz (@IpekDokgoz) October 1, 2023
#SONDAKİKA | Ankara Kızılay'da patlama sesi duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi#Ankara #Patlama #patlama pic.twitter.com/s4ikpxEPro— Uykusuz (@Uykusuuzzzzzzz) October 1, 2023