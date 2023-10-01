Теракт у здания МВД Турции: есть раненые

Утром, 1 октября, террорист-смертник подорвал себя возле здания министерства внутренних дел в Анкаре.



Информацию об этом подтвердил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.



На место происшествия прибыли президентская охрана, спецслужбы и взрывотехники. По предварительным данным, ранения получили двое полицейских.



Еще одного террориста удалось нейтрализовать. В настоящее время проводится проверка подозрительного пакета, обнаруженного на территории.



Ankara kızılay da içisleri bakanlığı önünde alçak saldırı da 2 terörist gebertipdi. #patlama SON DAKİKA #İstanbul Pendik Suriyeli Barış Atay Dilan Polat Alevi Odtü #yagmur pic.twitter.com/9CdYWom6JO

🔴Ankara Kızılay'da İçişleri Bakanlığı önünde bir minibüsün içinde patlama meydana geld #sondakika #ankara #kızılay #patlama pic.twitter.com/hKKVjcrtQk

Ankara Kızılay’da iç işleri bakanlığa saldırı olduğu söyleniyor, öncesinde de bi patlama sesi duyulmuş.. insallah şehit ve yaralımız yoktur..#Ankara #patlamapic.twitter.com/r8kUbLM6Er