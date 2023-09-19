Тель-Авив: паника на улице Дизенгоф
Вечером 18 сентября силы безопасности были вызваны на улицу Дизенгоф в центре Тель-Авива после сообщений о стрельбе в этом районе, которые были получены полицией Израиля и MDA.
Полицейские, прочесывавшие район, не обнаружили никаких следов стрельбы или пострадавших, за исключением женщины, которая была пострадала, убегая во время поднявшейся паники.
Люди, находившиеся в это время в театре Бейт-Лесин, были вынуждены оставаться в здании около получаса из-за опасений по поводу предполагаемого "нападения".
На прошлой неделе патрульные преследовали вора, угнавшего скутер на улице Дизенгоф, что вызвало панику среди населения.
Во время погони скутер упал на землю, и многие граждане, услышавшие звук падения, подумали, что раздались выстрелы, и бежали с места происшествия.