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Тель-Авив: паника на улице Дизенгоф
19.09.2023 08:53 Аркадий Бочаровский

Тель-Авив: паника на улице Дизенгоф


Вечером 18 сентября силы безопасности были вызваны на улицу Дизенгоф в центре Тель-Авива после сообщений о стрельбе в этом районе, которые были получены полицией Израиля и MDA.

Полицейские, прочесывавшие район, не обнаружили никаких следов стрельбы или пострадавших, за исключением женщины, которая была пострадала, убегая во время поднявшейся паники.
 



Люди, находившиеся в это время в театре Бейт-Лесин, были вынуждены оставаться в здании около получаса из-за опасений по поводу предполагаемого "нападения".

На прошлой неделе патрульные преследовали вора, угнавшего скутер на улице Дизенгоф, что вызвало панику среди населения.

Во время погони скутер упал на землю, и многие граждане, услышавшие звук падения, подумали, что раздались выстрелы, и бежали с места происшествия.

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