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Тель-Авив: Курьера Walt уволили за то, что помочился в лифте
05.02.2023 09:18 Аркадий Бочаровский

Тель-Авив: Курьера Walt уволили за то, что помочился в лифте


Это произошло в субботу вечером в одном из зданий в Тель-Авиве. Курьер компании Walt, поднявшийся в лифте, чтобы доставить заказ одному из жильцов дома, не удержался, снял штаны и помочился в лифте. Затем он доставил заказ.

На следующее утро жильцы, вошедшие в лифт, заметили мочу и открыли камеры наблюдения, расположенные в лифте. Просмотрев видеозаписи, они с удивлением обнаружили, что человек, который помочился на них в лифте, был не кто иной, как курьер.

Одна из жильцов позвонила в службу поддержки компании и пожаловалась на него. После ее обращения местонахождение посыльного было установлено, и компания решила немедленно его уволить.

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