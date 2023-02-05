



Тель-Авив: Курьера Walt уволили за то, что помочился в лифте



Это произошло в субботу вечером в одном из зданий в Тель-Авиве. Курьер компании Walt, поднявшийся в лифте, чтобы доставить заказ одному из жильцов дома, не удержался, снял штаны и помочился в лифте. Затем он доставил заказ.



На следующее утро жильцы, вошедшие в лифт, заметили мочу и открыли камеры наблюдения, расположенные в лифте. Просмотрев видеозаписи, они с удивлением обнаружили, что человек, который помочился на них в лифте, был не кто иной, как курьер.



Одна из жильцов позвонила в службу поддержки компании и пожаловалась на него. После ее обращения местонахождение посыльного было установлено, и компания решила немедленно его уволить.