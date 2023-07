Таинственный объект на берегу Австралии: результаты официального расследования

В понедельник, 31 июля, было официально объявлено о том, что расследование происхождения загадочного крупного объекта, выброшенного на берег в Австралии, завершилось. Как и предполагалось, этот объект цилиндрической формы является обломком принадлежащей Индии ракеты-носителя, пишет Phys.



Еще в середине июля на побережье западной части Австралии, в двух часах езды к северу от города Перт был обнаружен неизвестный объект цилиндрической формы, высотой примерно 2 метра. Этот цилиндр был покрыт раковинами, что свидетельствовало о том, что он долгое время находился в океане.



Появление этого объекта, фотографии которого разлетелись в интернете, вызвало ажиотаж и в результате появилось множество версий его происхождения. Некоторые люди предполагали, что это какая-то военная технология или же это обломки пассажирского авиалайнера. Первоначально представители Австралийского космического агентства заявили о том, что вероятнее всего этот объект является обломком ракеты-носителя, но эта ракета точно не австралийская.



Ученые из Европейского космического агентства предположили, что форма и размер этого загадочного объекта напоминают часть ракеты-носителя, которую использует Индия. Все это время продолжалось расследование происхождения этого объекта и, наконец, в понедельник, 31 июля, представители Австралийского космического агентства объявили об официальных результатах. Эксперты заявили, что объект цилиндрической формы вероятнее всего является обломком третьей ракеты-носителя PSLV, предназначенной для вывода спутников на орбиту. Эту ракету использует для своих миссий индийская организация космических исследований.



Стало также известно, что 2-х метровый обломок ракеты был перемещен на хранение в специальное помещение. В то же время, согласно сообщению австралийских официальных лиц, продолжается диалог с представителями Индии, чтобы можно было получить дополнительные подтверждения озвученной версии.

