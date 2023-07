Гигантская пивная банка или НЛО: На берег Австралии выбросило странный объект

Австралийские власти выпустили предупреждение для любителей пляжного отдыха после того, как странный цилиндрический объект, который, возможно, является частью иностранного космического корабля, выбросило на берег залива Джуриен на западе Австралии, сообщает New York Post.



Австралийское космическое агентство (ASA) поделилось странным открытием в серии твитов в понедельник, 17 июля, призывая сообщество избегать контактов или перемещения объекта из-за его неизвестного происхождения. По словам местного жителя Гарта Гриффитса, двое местных наткнулись на плавающий на мелководье объект и сумели вытащить его на полноприводном автомобиле.



Гриффитс описал полуцилиндрический объект ABC News Australia, размером более 2,5 м в поперечнике и около 3 м в длину, сделанный из легкого углеродного волокна, напоминающего смолу. Фотографии цилиндра бронзового цвета вызвали сравнения с колоссальной пивной банкой или НЛО.



ASA предполагает, что это может быть обломок иностранной космической ракеты-носителя, и связалось с международными партнерами для сбора дополнительной информации. Эксперты в области космонавтики предположили, что таинственный объект может быть топливным баком ракеты-носителя для полярных спутников (PSLV), которая в последний раз была запущена 22 апреля 2023 года.



К вечеру 17 июля власти Австралии подтвердили, что баллон не представляет угрозы для населения и считается безопасным. Предпринимаются усилия по удалению объекта с пляжа, и общественности было рекомендовано держаться подальше от этого района до завершения операции.

We are currently making enquiries related to this object located on a beach near Jurien Bay in Western Australia.



The object could be from a foreign space launch vehicle and we are liaising with global counterparts who may be able to provide more information.



