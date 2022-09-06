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Супруги с севера Израиля 13 лет насиловали дочь, та забеременела два раза
06.09.2022 11:11 Аркадий Бочаровский

Супруги с севера Израиля 13 лет насиловали дочь, та забеременела два раза


В окружном суде Хайфы предъявлено обвинительное заключение 60-летним супругам с севера страны.

Супруги обвиняются в том, что на протяжении 13 лет насиловали дочь, которой сейчас 36 лет.

Обвиняемые “создали атмосферу террора” в доме, и запугивали своих пятерых детей физическим и словесным насилием.

Родителям предъявлены обвинения в изнасилованиях, содомии и непристойных действиях. Отец начал насиловать дочь после того, как ей исполнилось 17 лет, мать - после того как ей исполнилось 18.

Дочь в результате изнасилований дважды забеременела. Одна беременность закончилась выкидышем, в результате второй родился больной ребенок, который умер через 9 месяцев.

Отец насиловал дочь даже в период ухода за больным ребенком.

Факт того, что он является отцом ребенка подтвержден экспертизой ДНК.

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