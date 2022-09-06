



Супруги с севера Израиля 13 лет насиловали дочь, та забеременела два раза



В окружном суде Хайфы предъявлено обвинительное заключение 60-летним супругам с севера страны.



Супруги обвиняются в том, что на протяжении 13 лет насиловали дочь, которой сейчас 36 лет.



Обвиняемые “создали атмосферу террора” в доме, и запугивали своих пятерых детей физическим и словесным насилием.



Родителям предъявлены обвинения в изнасилованиях, содомии и непристойных действиях. Отец начал насиловать дочь после того, как ей исполнилось 17 лет, мать - после того как ей исполнилось 18.



Дочь в результате изнасилований дважды забеременела. Одна беременность закончилась выкидышем, в результате второй родился больной ребенок, который умер через 9 месяцев.



Отец насиловал дочь даже в период ухода за больным ребенком.



Факт того, что он является отцом ребенка подтвержден экспертизой ДНК.