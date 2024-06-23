Судно подало сигнал бедствия недалеко от Йемена
Днем, 23 июня, судно подало сигнал бедствия в 96-морских милях к юго-востоку от йеменского города Ништун.
Об этом сообщает Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) при британских ВМС.
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Чье именно судно подало сигнал бедствия, уточняется. Подробности выясняются.
Ранее стало известно, что в Красном море хуситы атаковали очередное судно, которое получило повреждения.