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Судно подало сигнал бедствия недалеко от Йемена
23.06.2024 15:25 Алина Груднева

Судно подало сигнал бедствия недалеко от Йемена

Днем, 23 июня, судно подало сигнал бедствия в 96-морских милях к юго-востоку от йеменского города Ништун.

Об этом сообщает Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) при британских ВМС.

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Чье именно судно подало сигнал бедствия, уточняется. Подробности выясняются.

Ранее стало известно, что в Красном море хуситы атаковали очередное судно, которое получило повреждения.

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