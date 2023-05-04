



Судан: известная актриса убита в перестрелке в Хартуме

Азия Абдельмаджид, которой в прошлом году исполнилось 80 лет, была известна своими театральными постановками. Впервые она стала известна благодаря постановке пьесы "Памсика" в 1965 году.



Его поставили в Национальном театре Омдурмана в ознаменование годовщины первой суданской революции. Она считалась пионером сцены и первой профессиональной театральной актрисой страны.



Ее семья говорит, что она была похоронена через несколько часов после смерти в среду утром на территории детского сада, где она недавно начала работать после ухода из театра, потому что было слишком опасно везти ее на кладбище.



Неясно, кто произвел смертельный выстрел в столкновениях в северном пригороде Бахри. Но военизированные бойцы Сил оперативной поддержки (СОП), засевшие на своих базах в жилых кварталах по всему городу, продолжают сражаться с армией, склонной атаковать с воздуха.



В среду военные попытались задействовать сотрудников подразделения специального назначения полиции, но СОП утверждает, что они отразили их наземное наступление.



Глава ООН Антониу Гутерриш призвал противоборствующие стороны немедленно прекратить боевые действия, пока конфликт не перерос в полномасштабную войну.