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Стрельба во время мотопробега в штате Нью-Мексико: трое погибших
29.05.2023 01:34 Ирина Демьянова

Стрельба во время мотопробега в штате Нью-Мексико: трое погибших

В США во время мотопробега в Ред-Ривер, штат Нью-Мексико, произошла стрельба, в результате которой по меньшей мере три человека погибли и пятеро получили ранения.

Об этом сообщает  CNN.

По словам мэра Линды Калхун, стрельбу устроили члены байкерских банд. Причастные к инциденту находятся под стражей.

Пятеро раненых госпитализированы.

Калхун отмечает, что идет расследование инцидента, и посторонним запрещено приближаться к месту преступления, а местные предприятия в воскресенье должны быть закрыты.

В городе Таос, в 65 километрах от Ред-Ривера, из-за стрельбы введен комендантский час, во время которого по распоряжению мэра запрещена продажа алкоголя.
 

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