



Стрельба во время мотопробега в штате Нью-Мексико: трое погибших

В США во время мотопробега в Ред-Ривер, штат Нью-Мексико, произошла стрельба, в результате которой по меньшей мере три человека погибли и пятеро получили ранения.



Об этом сообщает CNN.



По словам мэра Линды Калхун, стрельбу устроили члены байкерских банд. Причастные к инциденту находятся под стражей.



Пятеро раненых госпитализированы.



Калхун отмечает, что идет расследование инцидента, и посторонним запрещено приближаться к месту преступления, а местные предприятия в воскресенье должны быть закрыты.



В городе Таос, в 65 километрах от Ред-Ривера, из-за стрельбы введен комендантский час, во время которого по распоряжению мэра запрещена продажа алкоголя.

