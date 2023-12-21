



Стрельба в университете в Праге: новые данные о жертвах и пострадавших

По обновленным данным, в Праге в результате стрельбы на одном из факультетов Карлового университета, погибли как минимум 11 человек, включая стрелка, еще 24 получили ранения.



По оценке МЧС Чехии, 9 человек находятся в тяжелом состоянии, около 5 - в состоянии средней степени тяжести, еще десять получили легкие ранения.



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Премьер-министр Чехии Петар Фиала в связи с трагедией экстренно возвращается в Прагу.



"Я нахожусь в контакте с министром внутренних дел и полицией", - сообщил он.



В Министерстве иностранных дел Чехии сообщили, что устанавливается предыстория инцидента со стрельбой. Начато расследование.



Как ранее сообщил мэр города, стрелок покончил жизнь самоубийством. Район в центре Праги был оцеплен. Университет эвакуирован.