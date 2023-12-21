



В Праге в школе произошла перестрелка: стрелок нейтрализован

Днем, 21 декабря, в самом центре Праги произошла перестрелка в учебном заведении.



Другие подробности к настоящему моменту неизвестны.



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Чешская полиция работает на месте происшествия. По неподтвержденным данным, есть несколько погибших и пострадавших. Правоохранители оцепили район площади Яна Палаха и призвали объезжать или обходить его до дальнейшего уведомления.



По обновленным данным, стрелка нейтрализовали. А по словам мэра Праги, он сам покончил с собой. Все здание Карлового университета эвакуировали. Уточняется, что есть несколько погибших и десятки раненых. Точное количество не раскрывается.

