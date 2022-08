Стрельба в Шхеме: пострадали двое израильтян

Двое израильтян пострадали неподалеку от входа в Гробницу Иосифа в Шхеме. Согласно информации ЦАХАЛА, вооруженные палестинцы открыли огонь по автомобилю с еврейскими паломниками, которые передвигались по городу.



Сообщается, что пострадавшие не согласовали свое паломничество с военными.



Двое израильтян получили ранения средней тяжести и были доставлены в больницу.



Также сообщается, что после эвакуации пострадавших автомобиль подожгли.

Palestinians opened gunfire toward an Israeli settlers vehicle mistakenly entered eastern Nablus City. The vehicle was set on fire.



No injuries reported among Israeli settlers. ISF are currently at scene pic.twitter.com/iXK3uUrr5Q