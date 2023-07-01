



Стрельба в Лионе: полицейских расстреляли из дробовика

Один из участников протеста во Франции применил дробовик в отношении правоохранителей в Лионе.



По данным Le Figaro, в результате обстрела пострадали семеро полицейских.



Один правоохранитель получил ранение в глаз. Ему предстоит операция.



"Их спасло то, что они находились метрах в двадцати от стрелявшего", — сообщает источник.



Четверо правоохранителей получили ранения в ноги. Полицейские пытались сдержать бунтовщиков, когда человек, скрывающийся в лесополосе, открыл огонь.