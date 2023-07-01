Стрельба в Лионе: полицейских расстреляли из дробовика
Один из участников протеста во Франции применил дробовик в отношении правоохранителей в Лионе.
По данным Le Figaro, в результате обстрела пострадали семеро полицейских.
Один правоохранитель получил ранение в глаз. Ему предстоит операция.
"Их спасло то, что они находились метрах в двадцати от стрелявшего", — сообщает источник.
Четверо правоохранителей получили ранения в ноги. Полицейские пытались сдержать бунтовщиков, когда человек, скрывающийся в лесополосе, открыл огонь.