



Стрельба в Ингушетии: введен режим контртеррористической операции

Вечером, 2 марта, в Ингушетии ввели режим контртеррористической операции.



На одной из улиц Карабулака раздались звуки выстрелов.



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По данным российских СМИ, это произошло во время боевых столкновений с "боевиками ИГИЛ". В операции принимает участие спецназ ФСБ.



По словам источников в силовых структурах РФ, подозреваемые якобы готовили серию терактов в местах массового скопления людей.



"В целях пресечения терактов и преступлений террористической направленности принято решение о проведении с 19:30 2 марта контртеррористической операции на территории города Карабулака, Ингушетия", - сказано в сообщении.