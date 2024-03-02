Новости » Происшествия
Стрельба в Ингушетии: введен режим контртеррористической операции
02.03.2024 20:36 Алина Груднева

Стрельба в Ингушетии: введен режим контртеррористической операции

Вечером, 2 марта, в Ингушетии ввели режим контртеррористической операции.

На одной из улиц Карабулака раздались звуки выстрелов.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По данным российских СМИ, это произошло во время боевых столкновений с "боевиками ИГИЛ". В операции принимает участие спецназ ФСБ.

По словам источников в силовых структурах РФ, подозреваемые якобы готовили серию терактов в местах массового скопления людей. 

"В целях пресечения терактов и преступлений террористической направленности принято решение о проведении с 19:30 2 марта контртеррористической операции на территории города Карабулака, Ингушетия", - сказано в сообщении.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы