СтратКом подтвердил успешный "прилет" на совещании в Юбилейном. Фото
Во вторник, 28 ноября, благодаря информации подполья и неравнодушных жителей, был нанесен удар по зданию, где проходило совещание оккупантов во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области.
Эту информацию подтвердили в СтратКоме ВСУ, обнародовав фото последствий атаки.
Там же сообщили, что "в результате успешных действий известно о пяти погибших чиновниках".
Напомним, ранее Центр национального сопротивления сообщил о том, что 28 ноября прицельным ударом Вооруженные силы Украины уничтожили пятерых высокопоставленных чиновников армии РФ во временно оккупированном Юбилейном.