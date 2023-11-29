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СтратКом подтвердил успешный "прилет" на совещании в Юбилейном. Фото
29.11.2023 16:42 Mignews.ua

СтратКом подтвердил успешный "прилет" на совещании в Юбилейном. Фото

Во вторник, 28 ноября, благодаря информации подполья и неравнодушных жителей, был нанесен удар по зданию, где проходило совещание оккупантов во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области. 

Эту информацию подтвердили в СтратКоме ВСУ, обнародовав фото последствий атаки. 

Там же сообщили, что "в результате успешных действий известно о пяти погибших чиновниках".

Напомним, ранее Центр национального сопротивления сообщил о том, что 28 ноября прицельным ударом Вооруженные силы Украины уничтожили пятерых высокопоставленных чиновников армии РФ во временно оккупированном Юбилейном.

 

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