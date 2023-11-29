



СтратКом подтвердил успешный "прилет" на совещании в Юбилейном. Фото

Во вторник, 28 ноября, благодаря информации подполья и неравнодушных жителей, был нанесен удар по зданию, где проходило совещание оккупантов во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области.



Эту информацию подтвердили в СтратКоме ВСУ, обнародовав фото последствий атаки.



Там же сообщили, что "в результате успешных действий известно о пяти погибших чиновниках".



Напомним, ранее Центр национального сопротивления сообщил о том, что 28 ноября прицельным ударом Вооруженные силы Украины уничтожили пятерых высокопоставленных чиновников армии РФ во временно оккупированном Юбилейном.



