



Столкновения в Иерусалиме: есть задержанные

Вечером, 27 марта, полиция арестовала подозреваемого в нападении на полицейских возле Парижской площади в Иерусалиме.



Несколько десятков активистов против правовой реформы столкнулись со сторонниками правительства. Полиция пытается разогнать демонстрантов.

הפגנת תומכי הרפורמה בירושלים: עימותים אלימים בין מוחים לשוטרים



עדכונים שוטפים - https://t.co/wZ9R1zqofw@sivan_alkalak pic.twitter.com/GWZGpIHTAi — חדשות 13 (@newsisrael13) March 27, 2023

מפגיני ימין ירדו לחסום את כביש בגין. המשטרה הספיקה לעצור כבר שניים pic.twitter.com/H5cWG5ROuY — יהונתן גוטליב (@yonatanGottlieb) March 27, 2023

Между тем, сторонники правовой реформы перекрыли шоссе Бегин. Полиция арестовала двоих демонстрантов.В свою очередь, тысячи людей проводят демонстрацию на перекрестке Хорев в Хайфе. Дорога перекрыта для движения транспорта. Столкновений с полицией пока что не было.