Столкновения в Иерусалиме: есть задержанные
Вечером, 27 марта, полиция арестовала подозреваемого в нападении на полицейских возле Парижской площади в Иерусалиме.
Несколько десятков активистов против правовой реформы столкнулись со сторонниками правительства. Полиция пытается разогнать демонстрантов.
הפגנת תומכי הרפורמה בירושלים: עימותים אלימים בין מוחים לשוטרים— חדשות 13 (@newsisrael13) March 27, 2023
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Между тем, сторонники правовой реформы перекрыли шоссе Бегин. Полиция арестовала двоих демонстрантов.
В свою очередь, тысячи людей проводят демонстрацию на перекрестке Хорев в Хайфе. Дорога перекрыта для движения транспорта. Столкновений с полицией пока что не было.
מפגיני ימין ירדו לחסום את כביש בגין. המשטרה הספיקה לעצור כבר שניים pic.twitter.com/H5cWG5ROuY— יהונתן גוטליב (@yonatanGottlieb) March 27, 2023