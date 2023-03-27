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Столкновения в Иерусалиме: есть задержанные
27.03.2023 21:54 Алина Груднева

Столкновения в Иерусалиме: есть задержанные

Вечером, 27 марта, полиция арестовала подозреваемого в нападении на полицейских возле Парижской площади в Иерусалиме.

Несколько десятков активистов против правовой реформы столкнулись со сторонниками правительства. Полиция пытается разогнать демонстрантов.


Между тем, сторонники правовой реформы перекрыли шоссе Бегин. Полиция арестовала двоих демонстрантов.
  В свою очередь, тысячи людей проводят демонстрацию на перекрестке Хорев в Хайфе. Дорога перекрыта для движения транспорта. Столкновений с полицией пока что не было.

 

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