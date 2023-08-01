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Столкновения на Синайском полуострове: четверо погибших
01.08.2023 08:29 Ирина Демьянова

Столкновения на Синайском полуострове: четверо погибших

По меньшей мере четыре сотрудника службы безопасности были убиты в ходе столкновений у полицейского участка в городе Эль-Ариш на Синайском полуострове в Египте , сообщили в понедельник два источника в силовых структурах.

Столкновения вспыхнули в воскресенье, когда группа задержанных захватила оружие в здании Центральной службы безопасности Эль-Ариша на севере Синайского полуострова и атаковала дислоцированные там силы, сообщили источники на условиях анонимности.

Отмечается, что среди четырех погибших полковник полиции. Также были ранены шесть человек.

Министерство внутренних дел не ответило на запрос о комментариях, и официального заявления властей по поводу инцидента не поступало.

 

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