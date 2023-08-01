



Столкновения на Синайском полуострове: четверо погибших

По меньшей мере четыре сотрудника службы безопасности были убиты в ходе столкновений у полицейского участка в городе Эль-Ариш на Синайском полуострове в Египте , сообщили в понедельник два источника в силовых структурах.



Столкновения вспыхнули в воскресенье, когда группа задержанных захватила оружие в здании Центральной службы безопасности Эль-Ариша на севере Синайского полуострова и атаковала дислоцированные там силы, сообщили источники на условиях анонимности.



Отмечается, что среди четырех погибших полковник полиции. Также были ранены шесть человек.



Министерство внутренних дел не ответило на запрос о комментариях, и официального заявления властей по поводу инцидента не поступало.



