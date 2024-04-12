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США сбили очередную ракету хуситов в Красном море
12.04.2024 07:11 Алина Груднева

США сбили очередную ракету хуситов в Красном море

Американские военные уничтожили противокорабельную баллистическую ракету, запущенную из Йемена хуситами.

Об этом сообщает Центральное командование США.

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Информация о пострадавших или повреждениях коалиционных или торговых кораблей не поступала.

"Было установлено, что ракета представляла собой непосредственную угрозу для судов США и коалиции, а также торговых судов в регионе. Эти действия предпринимаются для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод", - сказано в сообщении.

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