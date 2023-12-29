



США перехватили дрон и ракету хути в Красном море

Американские военные сбили очередной беспилотник йеменских хути и одну противокорабельную ракету в южной части Красного моря.



Об этом сообщает Центральное командование США.



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"Ни один из 18 кораблей в этом районе не пострадал, о жертвах не сообщалось", - сообщили американские военные.



Это была уже 22-я попытка нападения на корабли с 19 октября. На фоне агрессии поддерживаемой Ираном группировки США возглавили группу оперативную реагирования, в которую пошли более 20 стран.