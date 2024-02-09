



США нанесли новую серию ударов по объектам хуситов в Йемене



В ночь на 9 февраля США нанесли семь ударов по целям хуситов в Йемене.



Об этом сообщает Центральное командование США.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Силы CENTCOM нанесли семь ударов в целях самообороны по четырем беспилотным надводным кораблям (USV) хуситов и семи мобильным противокорабельным крылатым ракетам, которые были готовы к запуску по кораблям в Красном море", - сказано в сообщении.



Уточняется, что объекты выявлены в районах Йемена, контролируемых хуситами. Было определено, что они представляют непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым суднам в этом регионе.



"Эти действия защитят свободу судоходства и сделают международные воды более безопасными для ВМС США и торговых судов", - добавили в CENTCOM.



