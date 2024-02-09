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США нанесли новую серию ударов по объектам хуситов в Йемене
09.02.2024 06:59 Алина Груднева

США нанесли новую серию ударов по объектам хуситов в Йемене

 
В ночь на 9 февраля США нанесли семь ударов по целям хуситов в Йемене.

Об этом сообщает Центральное командование США.

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"Силы CENTCOM нанесли семь ударов в целях самообороны по четырем беспилотным надводным кораблям (USV) хуситов и семи мобильным противокорабельным крылатым ракетам, которые были готовы к запуску по кораблям в Красном море", - сказано в сообщении.

Уточняется, что объекты выявлены в районах Йемена, контролируемых хуситами. Было определено, что они представляют непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым суднам в этом регионе. 

"Эти действия защитят свободу судоходства и сделают международные воды более безопасными для ВМС США и торговых судов", - добавили в CENTCOM.
 
 

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